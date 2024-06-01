Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала сирены включились в 02:04 в Ровненской области. По состоянию на 03:52 все регионы Украины попали в красную зону на карте тревог.

В ночь на 1 июня взрывы зафиксировали в Одесской области Украины. На тот момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны сирены ракетной опасности включились в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Одесской областях, а также подконтрольная украинским властям часть Херсонщины.

Вечером, 31 мая, стало известно, что в Одессе произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).