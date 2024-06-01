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Отбой ракетной опасности объявили в Белгородской области

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявлен отбой ракетной опасности

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Shutterstock/Wirestock Creators

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

«РСЧС: Внимание! <…> Отбой ракетной опасности», — уточнили в сообщении.

До этого власти региона сообщили о ракетной опасности в 00:25 мск.

Накануне ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник упал и сдетонировал, в результате чего никто не пострадал.

В ночь на 1 июня ВСУ обстреляли село в Шебекинском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Также Гладков сообщал, что работающий в поле КАМаЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на окраине Шебекино.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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