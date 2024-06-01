В шести регионах РФ в 2023 году не привили от оспы ни одного подлежащего вакцинации ребенка

В 2023 году в шести регионах РФ от оспы не привили ни одного подлежащего вакцинации ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

«В подавляющем большинстве субъектов страны объемы иммунизации детей дошкольного возраста остаются крайне низкими — ежегодно прививают всего 1-2% подлежащего прививкам детского населения, в 4 регионах иммунизация носит единичный характер, привито менее 10 человек», — говорится в документе.

Отмечается, что в республике Адыгея, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской Республике и Еврейской автономной области не привили ни одного ребенка, подлежащего вакцинации.

До этого председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников говорил, что в России не нужно вводить уголовную ответственность для врачей и родителей, которые являются ярыми антипрививочниками и отказываются вакцинировать детей.

Ранее врач рассказала, из-за чего возникает аллергическая реакция при вакцинации.