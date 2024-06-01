Воздушная тревога объявлена в Киеве и 16 областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 16 областях Украины. Об этом говорится на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

Помимо столицы Украины, сирены воздушной тревоги звучат также в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожья.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил , что в городе объявлена воздушная тревога. Через 10 минут он заявил, что воздушной тревоги дан отбой.

Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах страны, зачастую на всей территории Украины. Как заявляют в Минобороны Росси, атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.