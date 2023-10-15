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Администрация США намерена запросить больше $2 млрд на военную помощь Украине и Израилю

Байден уверен, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует запросить больше $2 млрд на военную помощь Украине и Израилю. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS.

По его словам, США в состоянии поддерживать обе страны, а также заботиться о собственной безопасности.

Ранее член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины.

По его мнению, данные законодательные вопросы заслуживают отдельного голосования, независимо от того, что думают об израильской или украинской сторонах.

Гетц считает, что ответственному правительству стоит адресовать эти вопросы по отдельности, а не вместе.

Конгрессмен в качестве обоснования привел в пример свою позицию — он поддерживает выделение конгрессом дополнительных средств на помощь Израилю, но не поддерживает финансирование Украины.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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