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Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем

Путин заявил о «совсем другой войне» в случае конфликта Запада с Россией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Потенциальный конфликт Запада с РФ, если такой случится, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совершенно другая война», заявил российский президент Владимир Путин в эфире телепередачи »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Российская Федерация настроена на мир.

Он добавил, что если Соединенные Штаты захотят воевать с Россией, то никто не должен допускать даже мысли о том, чтобы начать боевое столкновение между великими ядерными державами.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров сообщил, что Российская Федерация не планирует создавать с Китаем и КНДР союз в духе времен «холодной войны».

Ранее Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира.

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