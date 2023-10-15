Путин оценил заявления США о возможности войны с Россией и Китаем

Потенциальный конфликт Запада с РФ, если такой случится, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совершенно другая война», заявил российский президент Владимир Путин в эфире телепередачи »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Российская Федерация настроена на мир.

Он добавил, что если Соединенные Штаты захотят воевать с Россией, то никто не должен допускать даже мысли о том, чтобы начать боевое столкновение между великими ядерными державами.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров сообщил, что Российская Федерация не планирует создавать с Китаем и КНДР союз в духе времен «холодной войны».

Ранее Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира.