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В США нашли причину атаки ХАМАС на Израиль

В США связали нападение ХАМАС на Израиль со слабостью Байдена

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Julia Nikhinson/Reuters

Мировые лидеры пользуются состоянием президента США Джо Байдена, заявила кандидат в сенат конгресса, республиканка Кари Лейк, передает The Hill. Так она отреагировала на нападение ХАМАС на Израиль.

«Некоторые из этих мировых лидеров похожи на акул <…> по Джо Байдену можно сказать, что этот человек слаб. Он не силен, он не за Америку, и они могут воспользоваться им, и они используют Америку прямо сейчас», — пояснила Лейк.

Она добавила, что устала наблюдать отступление американских политиков по большинству важных вопросов. Лейк подчеркнула, что некоторые сенаторы демонстрируют довольно трусливое поведение и она собирается это изменить, избравшись в верхнюю палату конгресса США от штата Аризона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Байден призвал Израиль следовать «правилам войны».

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