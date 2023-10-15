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Кремль раскрыл предполагаемые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин на встрече уделят много внимания мировой обстановке

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил, что на предстоящих переговорах в Пекине глава российского государства Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в Пекине будут обсуждать международные темы.

«Россия и Китай играют очень существенную роль в международных делах, и роль эта растет», — сказал он.

По словам Пескова, Москва и Пекин имеют общие интеграционные процессы и большое количество общих организаций, «привлекательность которых в глазах всего мира растет.

«Объединения насчитывают в своих рядах государства, которые представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения», — указал Песков.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что США пытаются вынудить своих союзников ухудшить отношения с Москвой и Пекином, однако многие европейские страны не хотят лишаться сотрудничества с китайским правительством.

Ранее Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером.

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