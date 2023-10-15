В ЮАР предупредили об угрозе геноцида в Газе

Мировое сообщество должно заставить Израиль отказаться от требований по уходу жителей Газы из своих домов, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что необходимо обеспечить стабилизацию ситуации в Палестине.

«Мы призываем мировое сообщество, ООН и все вовлеченные международные организации обеспечить возвращение мира в Палестине, добиться от Израиля отказа от требования к населению Газы покинуть свои дома. В конце концов это может привести к геноциду. Уже около полумиллиона палестинцев стали перемещенными лицами. Это самое опасное и трагическое событие в истории палестинского народа», — написал Рамафоса.

Он добавил, что ЮАР выступает за открытие гумкоридора в Газе, в частности, для снабжения населения региона продуктами и водой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.