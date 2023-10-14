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В США рассказали о возможном влиянии выборов в Польше на поддержку Украины

19fortyfive: Запад может уменьшить поддержку Украины после выборов в Польше

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Global Look Press

Поддержка, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказывают западные страны, может ослабнуть после завершения выборов в парламент Польши. Такое развитие событий станет настоящим ударом для Киева, сообщает американское издание 19fortyfive.

В материале указано, что Варшава является самым сильным европейским союзником для украинских властей. По этой причине назначенные на 15 октября выборы в польский парламент станут тяжелым дипломатическим испытанием для Киева, подчеркнули авторы статьи.

«Если усталость Польши от боевых действий отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год, и это будет только хорошей новостью для [президента РФ] Владимира Путина», — говорится в публикации.

При этом Варшава — не единственный партнер украинских властей, которому начало надоедать вооруженное противостояние между Киевом и Москвой. Как отметили авторы материала, то же относится к американским конгрессменам от Республиканской партии.

Более того, в конце сентября в Словакии также состоялись парламентские выборы. По результатам голосования в стране была сформирована новая правящая коалиция, которую возглавил бывший премьер-министр республики Роберт Фицо. Последний пообещал гражданам прекратить поставлять вооружения в зону украинского конфликта.

В конце авторы публикации обратили внимание, что заграничные поездки президента Украины Владимира Зеленского теперь вызывают меньше ажиотажа по сравнению с 2022 годом. Главы большинства стран Запада до сих пор решительно поддерживают Украину, но это происходит в условиях пристального внимания со стороны избирателей и нарастания внутренних проблем, подчеркивается в статье.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину ухудшения отношений государства с Польшей.

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