Кулеба рассказал о попытках навязать Германии чувство вины перед Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что пытался развить у представителей немецких властей чувство вины перед его страной. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в ходе интервью для телеканала «1+1».

По его словам, Берлин никогда не чувствовал вину перед Киевом за различные исторические события. В связи с этим министр неоднократно указывал правительству Германии на ответственность перед Украиной.

«Я не раз довольно в прямолинейной, скажем, дипломатической форме, говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной», — уточнил Кулеба.

Также он добавил, что в вопросе Первой мировой войны и Великой Отечественной войны немецкие власти испытывают вину только перед российскими гражданами. При этом Киев остался в стороне, подчеркнул министр.

Кроме того, во время интервью глава ведомства высказался об ухудшении отношений между Украиной и Польшей. Как сказал Кулеба, напряженность возникла в преддверии парламентских выборов в республике.

Он отметил, что «история с зерном» не является стратегической проблемой для сотрудничества двух государств. Тем не менее сейчас польское руководство вынуждено учитывать настроения избирателей, которым предстоит голосовать уже 15 октября.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба лично просил государственного секретаря США Энтони Блинкена возобновить работу сети ресторанов McDonald's на Украине.