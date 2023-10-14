В Крыму отреагировали на позицию Запада по ситуации в Израиле

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает лицемерной позицию стран Запада, годами игнорирующих ситуацию в Донбассе, а теперь сокрушающихся из-за происходящего в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы парламента полуострова, на Западе годами не обращали внимание на ситуацию на Украине, включая издевательства, пытки и внесудебные расправы над оппонентами.

«Теперь же они лицемерно льют крокодиловы слезы о детях Израиля», — подчеркнул политик.

Как заметил Константинов, сейчас западные политики вспоминают о «праве Израиля на самооборону».

«Здесь даже виновного искать смысла нет, поскольку уже десятки лет мир не может договориться, кто в этом конфликте первым начал», — указал он.

По его словам, всем, кто оправдывает действия армии Израиля, надо помнить об ими же принятом принципе соразмерности применения силы.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить РФ в причастности к помощи ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.