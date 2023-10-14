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В США призвали разведку пересмотреть свой подход после атак ХАМАС на Израиль

Болтон: разведка США должна задаться вопросом, что она упустила после атак ХАМАС

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Global Look Press

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что нападение ХАМАС на Израиль должно заставить разведывательное сообщество США сделать правильные выводы и «пересмотреть свой подход». Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«Я думаю, почти наверняка, что, пропустив эту атаку с самого начала, не только израильская разведка ее пропустила, но и наше собственное разведывательное сообщество, какие бы доказательства ни были, они не сделали правильных выводов», — сказал Болтон.

Он также счел правильными действия администрации Байдена по поиску дипломатического пути освобождения заложников, однако отметил, что чем больше времени уходит с захвата, тем в большей опасности они оказываются.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену на территории сектора Газа 120 гражданских заложников.

До этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее в посольстве РФ назвали число россиян, находящихся в заложниках у ХАМАС.

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