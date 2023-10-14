В США призвали разведку пересмотреть свой подход после атак ХАМАС на Израиль

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что нападение ХАМАС на Израиль должно заставить разведывательное сообщество США сделать правильные выводы и «пересмотреть свой подход». Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«Я думаю, почти наверняка, что, пропустив эту атаку с самого начала, не только израильская разведка ее пропустила, но и наше собственное разведывательное сообщество, какие бы доказательства ни были, они не сделали правильных выводов», — сказал Болтон.

Он также счел правильными действия администрации Байдена по поиску дипломатического пути освобождения заложников, однако отметил, что чем больше времени уходит с захвата, тем в большей опасности они оказываются.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену на территории сектора Газа 120 гражданских заложников.

До этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

Ранее в посольстве РФ назвали число россиян, находящихся в заложниках у ХАМАС.