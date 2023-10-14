В посольстве РФ назвали число россиян, находящихся в заложниках у ХАМАС

В заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа находится по меньшей мере один гражданин России, который также имеет гражданство Израиля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

Она отметила, что это предварительная информация, полученная от израильских компетентных органов.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в плену на территории сектора Газа 120 гражданских заложников.

До этого сообщалось, что израильские военные во время рейдов на территории сектора Газа нашли тела некоторых израильтян, которые ранее были похищены боевиками ХАМАС.

Как заявлял посол Палестины в Москве Абдель Хафизь Нофаль, страна поможет с эвакуацией россиян из Газы.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.