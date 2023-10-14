Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии раскритиковали Шольца из-за расходов на вооружение

Экс-канцлер ФРГ Шредер раскритиковал траты кабмина Шольца на вооружение

close
100%
Global Look Press

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что правящей в ФРГ коалиции «Светофор» стоит переключить основное внимание с расходов на оборону и активнее заняться инвестициями в социальную инфраструктуру, образование и жилье. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Как считает политик, социал-демократам стоить внести изменения в политическую линию в связи с провальными результатами на региональных выборах в Гессене и Баварии.

«Вы серьезно верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?» — уточнил Шредер.

Как добавил бывший немецкий канцлер, сейчас кабмин Шольца направляет средства на перевооружение, вместо развития социальной среды.

«Это области, в которых наблюдается большое недовольство среди людей», — обратил внимание Шредер.

До этого Politico подчеркивали, что колебания канцлера ФРГ по поставкам Taurus выводят Киев из себя.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий