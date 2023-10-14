В Германии раскритиковали Шольца из-за расходов на вооружение

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что правящей в ФРГ коалиции «Светофор» стоит переключить основное внимание с расходов на оборону и активнее заняться инвестициями в социальную инфраструктуру, образование и жилье. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Как считает политик, социал-демократам стоить внести изменения в политическую линию в связи с провальными результатами на региональных выборах в Гессене и Баварии.

«Вы серьезно верите, что российские ракеты средней дальности будут выпущены по Германии?» — уточнил Шредер.

Как добавил бывший немецкий канцлер, сейчас кабмин Шольца направляет средства на перевооружение, вместо развития социальной среды.

«Это области, в которых наблюдается большое недовольство среди людей», — обратил внимание Шредер.

До этого Politico подчеркивали, что колебания канцлера ФРГ по поставкам Taurus выводят Киев из себя.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.