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Стало известно, зачем США послали самолеты на Ближний Восток

AFT: США послали самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации

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Paul Sancya/AP

Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток чтобы не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем. Об этом пишет Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации издания, в четверг в регион прибыли американские штурмовики А-10. Ожидается, что вскоре на Ближний Восток прибудут более современные модели, в том числе истребители F-35, F-15 и F-16. Это необходимо для того, чтобы «удержать Иран и ... группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в конфликт», следует из текста.

«Соединенные Штаты однозначно поддерживают защиту Израиля и посылают предупреждение любому … [кто] рассмотрит возможность использования этого конфликта и этой войны в своих целях для эскалации насилия», — сказал представитель Пентагона.

До этого США направили к границам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также сообщал, что туда же отправят и второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

До этого министр обороны США посетил израильский город Тель-Авив с рабочим визитом. Глава Пентагона провел несколько встреч с высокопоставленными чиновниками страны и осмотр американских вооружений. Речь идет о технике, которую США оперативно передали Израилю в первые дни после эскалации конфликта.

Ранее в США оценили возможность участия третьих сил в конфликте Израиля и Палестины.

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