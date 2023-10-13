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В США оценили возможность участия третьих сил в конфликте Израиля и Палестины

Белый дом: США не видят готовности третьих сил вмешаться в конфликт в Израиле

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Andrew Harnik/AP

Правительство США в настоящее время не видит свидетельств подготовки третьих сил к вмешательству в конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает РИА Новости.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, принимает ли Вашингтон меры для препятствования вовлечению в боевые действия третьих сил. В частности, речь шла об Иране или ливанском движении «Хезболлах».

«На данном этапе мы не видим, чтобы кто-либо из внешних игроков изъявил желание или готовность вмешаться в этот конфликт или расширить его ареал», — подчеркнул Кирби.

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что принадлежащий ей беспилотник нанес удары по объектам движения «Хезболлах» на территории Ливана. Однако другие подробности произошедшего в настоящее время не раскрываются.

За день до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность страны вступиться за Израиль, если он подвергнется атаке со стороны других стран. То же относится и к внегосударственным образованиям, пояснил чиновник на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее в Пентагоне заявили о намерении направить дополнительные корабли к берегам Израиля, если появится необходимость.

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Война в Израиле
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