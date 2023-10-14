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В США заявили, что ХАМАС провоцирует Израиль на «чрезмерный ответ» в Газе

В США объяснили, каких действий ожидает ХАМАС от Израиля

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Ismail Zaydah/Reuters

Экс-министр внутренней безопасности США Джей Джонсон считает, что радикальная группировка ХАМАС надеется, что Израиль «чрезмерно отреагирует» в ответ на нападение. Такое развитие событий заставит арабский мир отойти от нормализации отношений с еврейским государством в регионе. Об этом он заявил в интервью СNN.

Джонсон также сравнил нападение ХАМАС на Израиль с событиями 11 сентября в Соединенных Штатах.

ХАМАС не заинтересован в безопасности мирного населения сектора Газа, считает экс-министр. Радикальная палестинская группировка специально провоцирует ЦАХАЛ на чрезмерный ответ, подчеркнул американец.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.

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