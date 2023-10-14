Небензя назвал страну, ответственную за обострение конфликта в секторе Газа

Ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«<…> Ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», — сказал он.

Небензя предупредил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Россия «однозначно осуждает» проявления жестокости и насилия. Он назвал случившееся 7 октября в Израиле «недопустимым».

14 октября Небензя обратил внимание на непонимание бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису. По его словам, ни одна западная делегация не запросила открытого заседания по ситуации в секторе Газа. Небензя подчеркнул, что необходимо возобновить мирные переговоры, имея в виду создание Палестинского государства. Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.