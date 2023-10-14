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Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной

Постпред Шульгин передал ОЗХО данные о применении Украиной запрещенных веществ

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Yves Herman/Reuters

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас пообещал, что материалы с доказательствами применения запрещенных веществ Украиной будут изучены. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при организации, посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

По словам постпреда, 6 октября он провел встречу с Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения Украиной запрещенных по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ.

«Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы», — сказал Шульгин.

Также он указал, что эта информация имеет гриф ОЗХО «особо защищено»: такой формат был выбран для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.

Шульгин добавил, что российская сторона рассчитывает на объективный и профессиональный подход экспертов Техсекретариата ОЗХО.

До этого в Донецкой народной республике заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Пентагон испытывает на Украине возбудители инфекционных заболеваний и токсичные вещества на военных и душевнобольных людях.

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