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В МИД анонсировали поездку российских представителей на Ближний Восток

МИД: представители РФ намерены посетить регион палестино-израильского конфликта

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Илья Питалев/РИА Новости

Представители РФ в скором времени планируют посетить Ближний Восток в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Собираемся [в регион]», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем не менее он не стал уточнять, кто именно отправится на Ближний Восток. По словам Богданова, уровень представительства будет уточнен в ближайшее время.

13 октября заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин провел встречу с послом Израиля в стране Александром Бен Цви по просьбе последнего. Во время переговоров стороны обсудили реакцию ООН на начало боевых действий в регионе, а также обменялись мнениями по поводу защиты мирных жителей Израиля и Палестины.

В этот же день стало известно, что Россия продолжает контактировать с палестинским движением ХАМАС в контексте урегулирования кризиса. Как уточнили в МИД, власти поддерживают связь со всеми сторонами конфликта и рассчитывают добиться «желаемых результатов».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке со стороны движения ХАМАС и имеет право обороняться.

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Война в Израиле
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