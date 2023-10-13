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В Москве состоялась встреча замглавы МИД РФ Вершинина и посла Израиля Бен Цви

Замглавы МИД РФ Вершинин и посол Израиля Бен Цви обсудили защиту мирных граждан

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с послом Израиля в стране Александром Бен Цви по просьбе последнего. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указано в заявлении, во время встречи дипломаты обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Также они обменялись мнениями по поводу мер, принимаемых ООН для урегулирования ситуации.

В частности, стороны рассмотрели возможные действия международной организации для обеспечения защиты мирных граждан Израиля и Палестины. Кроме того, Вершинин и Бен Цви обсудили способы предотвращения критических гуманитарных последствий кризиса и указали на необходимость не допустить втягивания в конфликт других государств региона.

«С российской стороны отмечалась безальтернативность эвентуального возвращения к общепризнанным международным правовым основам процесса ближневосточного урегулирования», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Как пояснили представители министерства, речь идет о выполнении соответствующих решений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее в Кремле оценили возможность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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