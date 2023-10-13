Путин заявил, что не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что далеко не все жители сектора Газа поддерживают действия группировки ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Далеко не все (в секторе Газа, — «Газета.Ru») ХАМАС поддерживают, кстати говоря. Далеко не все, а страдать должны все подряд, включая женщин и детей», — заявил глава государства.

Он отметил, что «с этим вряд ли кто-то согласится».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что российская сторона «плотно» занимается помощью своим гражданам, которые страдают в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем. Новиков добавил, что у России есть «конструктивные» отношения с обеими сторонами конфликта.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что попала под обстрел в Израиле.