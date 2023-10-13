Политолог назвал несоизмеримым ответ Израиля на нападение ХАМАС

Израиль отвечает несоизмеримо более жестоко на атаку палестинского движения ХАМАС, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Происходящую сейчас ситуацию он в беседе с телеканалом «360» назвал геноцидом палестинского населения.

«На мой взгляд, действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые вызваны нападением ХАМАС, приведшие к требованиям выселения более миллиона палестинцев в секторе Газа в другие части сектора, являются откровенным геноцидом мирного населения. Израиль отвечает несоизмеримо более грубо и жестоко на удары ХАМАС», — заявил политолог.

Он согласился с желанием Израиля защитить свое население, однако призвал помнить, что в секторе Газа большая часть жителей к действиям ХАМАС непричастна. При этом он предположил, что Израиль мог пропустить удар по своей территории намеренно, чтобы приступить к «зачистке» территории сектора Газа, опираясь на помощь США и Британии.

Обострение обстановки грозит большим конфликтом, так как на помощь Палестине готовы прийти добровольцы из Ирака и Йемена, предупредил Михайлов.

Напомним, израильская армия ЦАХАЛ сегодня призвала всех мирных жителей Газы – это примерно 1,1 млн палестинцев – уехать на юг в течение 24 часов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru». По мнению экспертов, подобное заявление говорит о планах полностью уничтожить сектор Газа.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выполнение требования Израиля об эвакуации такого количества мирных жителей за сутки нереалистично.