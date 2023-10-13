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Польша включила электронную систему охраны границы с Россией

Польша запустила электронную систему охраны линии границы с РФ

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Пограничная электронная система слежения появилась у Польши на границе с Калининградской областью России. Об этом на церемонии запуска сказал президент соседней страны Анджей Дуда, сообщает «Интерфакс». Ранее глава государства анонсировал событие на своей странице в соцсети X.

«Создание этой системы, которая следит за ситуацией на границе и поддерживает пограничников, было приоритетом. Мы рады, что система запускается», — отметил он.

По словам польского лидера, это важный элемент в системе безопасности страны.

Как считает Дуда, эта система нужна из-за России, поскольку та якобы является непредсказуемым и опасным соседом.

Барьер длиной 200 км на границе Варминьско-Мазурского воеводства Польши с Калининградской областью состоит из 2 тыс. столбов, на которых размещены 3 тыс. всепогодных видеокамер и тепловизоров. Система дает возможность в режиме реального времени следить за всей границей.

До этого Польша возвела на границе с РФ заграждения из колючей проволоки. В Варшаве объяснили это тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что якобы создает угрозу наплыва мигрантов.

Ранее сотрудники пограничной охраны Польши задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Латвии в Германию 20 мигрантов-нелегалов.

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