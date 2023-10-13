В США предупредили об угрозе нацбезопасности страны со стороны мигрантов

Миграционный кризис в США превратился в проблему национального масштаба. Об этом написал в соцсети Х бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

Он назвал миграционную проблему ножом, приставленным в горлу каждого американца.

По словам Флинна, с момента прихода к власти президент Джо Байдена американскую границу пересекли около 10 миллионов иностранных граждан, причем некоторые приехали и из стран, которые спонсируют террористические организации.

Военный призвал американские власти к срочному пересмотру миграционной политики.

В августе вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявлял, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет.

В сентябре телеканал Fox News сообщил, что погранслужба города Сан-Диего пропустила в США сотни незаконных мигрантов, в том числе из Индии и Пакистана, не справляясь с их наплывом.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.