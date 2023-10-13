Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту. Об этом он сообщил на саммите СНГ, передает «Интерфакс».

По его мнению, урегулирование конфликта возможно только путем создания независимой Палестины.

Путин добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Валид Абу Хайя сообщил, что власти Израиля постоянно координируют с властями соседних Египта и Иордании

По его словам, целью авиаударов израильской армии является только борьба с палестинским движением ХАМАС.

Валид Абу Хайя уточнил, что координация с египетской и иорданской сторонами осуществляется на повседневной основе, подчеркнув, что Израиль с обеими странами имеет общие границы и мирные соглашения.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если будут созданы два отдельных государства.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».