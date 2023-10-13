Лукашенко оценил действия Армении в рамках СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении стран-участниц Содружества независимых Государств (СНГ). Его слова с заседания совета глав государств объединения приводит БелТА.

«Сначала вышла из нашего объединения [СНГ] Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — заявил глава Белоруссии.

По его словам, за подобным развитием событий «нельзя спокойно наблюдать», так как страны Содружества «порвут на части».

Лукашенко также призвал «критичнее оценить» ситуацию в СНГ и не прятать голову в песок.

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На заседании присутствуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Киргизии Садыру Жапарову по телефону, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке заявил, что Украина и Грузия, несмотря на то, что числились в формате СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия утрачивает собственную идентичность.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию.