Лукашенко заявил, что Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет разорвать единство России и Белоруссии. Его слова передает агентство БелТА.

«Мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — отметил Лукашенко.

По его словам, белорусские спецслужбы и разведка докладывали ему, что Запад вынашивает планы по разобщению России и Белоруссии.

До этого агентство БелТА сообщало, что у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Во время беседы Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов говорил, что российское ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ядерное оружие Соединенных Штатов размещено в Европе.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.