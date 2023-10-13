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Политолог объяснил призыв Израиля эвакуировать мирных жителей Газы

Политолог Подберезкин: Израиль намерен полностью уничтожить сектор Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Израиль намерен полностью уничтожить сектор Газа, убежден директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Именно об этом говорит призыв израильских властей к мирным жителям Газы эвакуироваться за 24 часа, заявил он в беседе с НСН. По его мнению, Израиль откажется от классической наземной операции и избежит прямых столкновений.

«Сектор Газа может перестать существовать как городской объект, это территория площадью примерно с Москву, только вытянутая. Отселение арабов с этой территории означает только одно – окончательное решение вопроса сектора Газа. Это ультиматум, за которым последует наземная операция. Будет уничтожено все», – уверен Подберезкин.

Уничтожать объекты Израиль будет с воздуха, в результате чего израильская армия избежит потерь, считает политолог. По его мнению, Газа будет «стерта высокоточным оружием», после чего эту территорию «разравняют бронетехникой».

Напомним, израильская армия ЦАХАЛ сегодня призвала всех мирных жителей Газы – это примерно 1,1 млн палестинцев – уехать на юг в течение 24 часов. Минобороны страны уведомило ООН о подготовке атаки, ожидается, что военные перейдут в наземное наступление. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в АТОР пообещали вернуть россиянам деньги за отменные туры в Израиль.

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