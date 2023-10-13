Путин предупредил, что наземная операция Израиля в Газе приведет к тяжелым последствиям

Президент России Владимир Путин предупредил, что наземная операция Израиля в секторе Газа чревата тяжелыми последствиями. Его слова приводит «Интерфакс».

Российский лидер подчеркнул, что использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон конфликта.

Президент РФ добавил, что потери среди мирного населения будут огромными, поскольку в Газе проживают почти два миллиона человек.

13 октября Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ, которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.