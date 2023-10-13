В Конгрессе предложили не работать в пятницу из-за протестов

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин предложила американским законодателям в случае, если они не изберут в четверг нового спикера, разойтись по домам до следующей недели из-за повышенных мер безопасности в Капитолии и многочисленных анти-израильских протестов, которые планируются в пятницу в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, безопасность вокруг Капитолия повышени из-за того, что ХАМАС объявил 13 октября всемирным днем джихада. Конгрессвуман утверждает, что в Вашингтоне на этот день запланированы десяток протестов, из которых лишь один про-израильский. Она предложила, в случае, если не будет выбран спикер сената, простой разойтись по домам до следующей недели.

До этого стало известно, что члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США не проявили энтузиазма по поводу идеи связать военные транши для Украины с поддержкой Израиля. Многие республиканские законодатели отнеслись к этому предложению скептически или даже выразили открытую критику. Они заявили, что сначала следует оказать помощь Израилю, а потом обсуждать возможные выгоды от поддержки Украины.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.