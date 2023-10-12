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В США призвали Байдена готовиться к диалогу с Путиным по ситуации на Украине

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США придется договариваться с Путиным по Украине

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AP

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн считает, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо понимать неизбежность взаимодействия с Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком [как Владимир Путин] <…> Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент», — заявил бывший военный.

Комментируя выступления российского лидера на дискуссионном форуме «Валдай», Макговерн отметил, что Путин ясно дал понять, что Москва не будет следовать западному диктату. По его мнению, несмотря на риторику американских политических деятелей, уже можно говорить о победе ВС РФ на Украине.

Проводимую Вашингтоном политику в отношении Украины следует считать «безумием», констатировал Макговерн.

До этого издание Financial Times сообщало, что позиция ряда членов Республиканской партии США, которые выступают против выделения военной помощи Киеву, может помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Как следует из материала, даже временная пауза в поддержке Украины может в течение нескольких недель оказать серьезное влияние на стратегию и тактику Киева. Подобное развитие событий может привести к свертыванию контрнаступления.

Ранее власти Украины обвинили в попытке скрыть неудачи ВСУ.

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