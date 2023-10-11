Власти Украины обвинили в попытке скрыть неудачи ВСУ

Власти Украины собираются еще больше ограничить свободу СМИ в стране, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что подобные шаги наблюдаются из-за неудач армии республики на поле боя.

«Киевский режим «запрещает правду», поэтому решил еще больше ограничить свободу медиа. В ходе брифингов для прессы журналистам устанавливают ограничения «на деликатные темы», касающиеся неудач ВСУ. А попасть журналисту в зону боевых действий теперь практически невозможно. Киевский режим всеми доступными ему методами ведет борьбу за контроль над правдой, а также за то, в каком виде подать ее Западу», — написал Азаров.

Он добавил, что власти Украины пытаются повлиять на подачу информации о ситуации в стране на фоне провала контрнаступления и негативных оценок будущего государства. Азаров подчеркнул, что под контроль правительства попали даже интервью СМИ с участниками боевых действий.

Ранее Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине.