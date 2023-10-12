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Путин отметил ключевую роль авиабазы «Кант» в безопасности Киргизии

Путин: авиабаза «Кант» играет ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что авиабаза «Кант» играет ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии.

«В течение 20 лет авиабаза играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе», — сказал Путин на церемонии по случаю 20-летия авиабазы.

В ходе торжественного мероприятия российский лидер также заявил, что рассчитывает на то, что военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Киргизии будут в дальнейшем только крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух стран.

12 октября Путин посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Киргизии, где возложил венок к монументу.

До этого президент России провел переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым по вопросам развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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