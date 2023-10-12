Киргизия ратифицировала соглашение с Россией об общей системе ПВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании единой региональной системы ПВО с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с соглашением, РФ и Киргизия создадут региональную систему ПВО, которая станет частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

Бишкек на время действия документа обязуется предоставить участок площадью 5 га рядом с российской авиабазой в Канте.

Накануне парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией. Проект закона депутаты приняли сразу в трех чтениях. Документ парламентариям представил заместитель министра обороны республики Алмазбек Карасартов.

12 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил ратификацию российско-киргизского соглашения об объединенной ПВО.

Ранее сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.