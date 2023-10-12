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В Польше рассказали, чем Украина расплатится за оказанную стране помощь

Политик Брылка: Польша выставит Украине за оказанную помощь счет и ряд условий

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Shutterstock

Варшава выставит Киеву счет и поставит ряд условий за помощь, которую Польша оказала Украине. Об этом во время предвыборных дебатов на Polsat заявила кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка.

По ее словам, «благодарность не является валютой в международных отношениях».

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, «Конфедерация» выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и «Конфедерация» поставит Украине четкие и жесткие условия», — сказала политик.

Она указала, что это подразумевает снятие жалобы Киева на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт украинского зерна, прекращение «украинизации» двусторонней торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и доступ Польши к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Также Брылка подчеркнула, что нельзя допускать, чтобы помощь Украине ставила под угрозу продовольственную безопасность Польши.

22 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы.

19 сентября Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ряд европейских друзей Украины «подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из (поставок) зерна триллер».

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Украину утопающим, который тянет остальных на дно.

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