В США заявили о наращивании усилий по передаче Украине замороженных активов РФ

США наращивают усилия с целью передачи Украине замороженных на Западе активов России. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

По ее данным, «призывы к Западу перенаправить» на помощь украинскому государству замороженные активы РФ «все чаще звучат» в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Высокопоставленные чиновники США наращивают усилия с тем, чтобы подтолкнуть западные правительства к использованию миллиардов долларов из замороженных активов российского Центробанка на помощь Украине», — сказано в сообщении.

В публикации говорится, что это происходит на фоне появления «политических преград», мешающих использованию средств западных налогоплательщиков на военную помощь.

Как отмечает WP, американские чиновники настаивают на том, что возможная передача замороженных активов РФ не призвана заменить экономическую и военную помощь Украине со стороны Вашингтона. При этом ряд представителей администрации считают, что эти активы можно будет направить лишь на восстановление Украины, а не на оказание военной помощи.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты изучают юридические опции, чтобы использовать $300 млрд замороженных активов РФ для помощи Украине.

По его словам, большинство этих средств находится в Европе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.