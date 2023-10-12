Посол Израиля в РФ заявил, что не видит намерений соседних стран обострить конфликт

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что он не видит намерений соседних государств обострить палестино-израильский конфликт, но это пытаются сделать радикальные группировки. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Бен Цви, вокруг Израиля довольно много различных группировок, солидарных с ХАМАС. Они стараются обострить ситуацию, что называется, «под шумок»..

Посол выразил мнение, что нет таких соседних с Израилем стран, которые хотят обострить конфликт. Он не думает, что ухудшения обстановки добиваются Ливан и Сирия, так проблемы в результате ответных израильских ударов лягут на плечи их правительств.

Бен Цви отметил, что правительство Израиля полностью держит ситуацию под контролем. По его словам, Израиль готов к любым атакам и всегда будет на них отвечать.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.