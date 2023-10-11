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В НАТО рассказали о расследовании на газопроводе между Финляндией и Эстонией

Столтенберг пригрозил ответом от НАТО виновникам инцидента на Balticconnector

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Информации о причинах инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией пока нет, признался генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас Финляндия и Эстония проводят собственные расследования. НАТО готово помочь им в этом, собирает необходимую информацию и обменивается ею с союзниками, уточнил Столтенберг.

«Пока нет информации о причинах того, что произошло», — цитирует РИА Новости главу Североатлантического альянса.

Он также подчеркнул, что, «если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным».

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, большая его часть проходит по дну Балтийского моря. Его пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.

О повреждении газопровода стало известно 7 октября, когда о падении давления сообщил один из его операторов Gasgrid Finland. 8 октября газопровод перекрыли.

10 октября Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждения не могут быть вызваны естественными причинами.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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