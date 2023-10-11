Санду назвала Россию угрозой для Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, выступая на пресс-конференции по итогам Высшего совета безопасности республики, заявила, что Россия якобы много лет шантажирует республику, передает TVR. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для государства.

«Мы очень ясно видим, как на протяжении всех лет независимости Кремль пытался нас унизить и распоряжаться нашей судьбой. Энергетическим шантажом, экономическим шантажом и эмбарго, военным шантажом, сохранением некоторых войск на нашей территории против нашей воли, финансированием некоторых преступных группировок, желающих захватить государство, дезинформацией и ложью, оскорбительными заявлениями в адрес нашего народа и всем людям, которые здесь живут», — отметила Санду.

Она добавила, что Молдавия находится под угрозой дестабилизации из-за украинского конфликта и реальным риском «оказаться следующей, если Украина падет». Санду подчеркнула, что на совете был представлен проект Стратегии нацбезопасности страны, в котором определены главные вызовы для страны, в числе которых Россия, и шаги для борьбы с ними.

«Мы должны восстановить нашу национальную оборону и развить способность противостоять гибридным действиям. Это усилие в наших силах. Молдова — маленькая страна, но мы не позволим ей быть униженной страной», — заключила Санду.

Ранее Санду обвинили в атаке на нейтралитет Молдавии.