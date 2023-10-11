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Алиев поблагодарил Россию за посредничество в отношениях с Арменией

Алиев: Азербайджан с благодарностью принимает посреднические усилия России

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РИА Новости

Азербайджан с благодарностью принимает посреднические усилия России в отношениях страны с Арменией. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия — наш сосед и союзник, а также союзник Армении», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Россия находится в «нашем регионе», в отличие от «тех, кто находится за тысячи километров», что предполагает ее посредничество.

В Баку проходит 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. На заседание от России прибыл директор ФСБ Александр Дворников.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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