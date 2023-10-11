В НАТО предупредили об ответе на атаку на газопровод Финляндии и Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что, если «намеренная атака» на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии подтвердится, то ответ Североатлантического альянса будет «решительным и единым».

«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — сказал он.

До этого сейсмологи в Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector.

Ранее сообщалось, что всего четыре взрыва произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

Изначально считалось, что взрывов было всего два. Однако сотрудники Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar рассказали, что 26 сентября прошлого года на маршрутах российских трубопроводов были зафиксированы четыре взрыва.

В публикации указано, что уже через семь секунд после второго взрыва произошел третий. Еще через десять секунд специалисты зафиксировали четвертый взрыв на одном из газопроводов.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».