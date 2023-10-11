В США нашли виновника нападения ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением законодателей из оппозиционной Республиканской партии, которые настаивают на принятии новых мер против Ирана, пишет Politico. По информации издания, американские сенаторы считают Тегеран ответственным за нападение ХАМАС на Израиль, хотя в Белом доме официально указывали на отсутствие убедительных доказательств прямого участия иранской стороны в атаке.

Как отмечает Politico, более 12 сенаторов-республиканцев просят Байдена вновь заморозить около $6 млрд активов Ирана в качестве ответной меры. Издание поясняет, что речь идет об активах, переданных Тегерану в рамках сделки по обмену пленными в конце лета. Кроме того, законодатели США требуют и новых санкций против Ирана, а некоторые настаивают на «военном ответе».

«Широко известно, что Иран поддерживает и снабжает ХАМАС различными способами, но ХАМАС сохраняет определенную степень независимости от Тегерана. Возможно, будет сложно найти неопровержимые доказательства вины Ирана», — подчеркивается в материале.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США предупредили об угрозе разгрома Израиля.