Володин обвинил США в разжигании войны в Израиле и Палестине ради собственного обогащения

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в разжигании конфликта между Израилем и Палестиной.

Ссылаясь на данные торгов на фондовой бирже, парламентарий заявил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.

»Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, как Соединенные Штаты обогатились на Первой и Второй мировых войнах, как американский доллар вытеснил британский фунт.

По словам Володина, прошли десятилетия, но методы США не меняются, и это можно увидеть по Афганистану, Ираку, Ливии, Сирии, сегодня — на Украине.

Спикер Госдумы заявил, что Вашингтон разжигает вооруженные конфликты в мире для собственного обогащения. И в настоящее время, по мнению Володина, американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не достигнуть мира, а развязать новую выгодную для США войну.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.