Премьер Армении встретится с президентом Азербайджана

Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянского премьера Никола Пашиняна.

По его словам, если встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоится, а также будут зафиксированы основные принципы, то это будет означать, что стороны хотят идти к миру.

Премьер Армении добавил, что в этой ситуации также будет существовать 70% вероятность, что Ереван и Баку за несколько месяцев подпишут мирный договор.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз призывает Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.