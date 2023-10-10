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Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки

Эрдоган: Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по восстановлению зерновой сделки. Об этом он сообщил на брифинге с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает Anadolu.

«На переговорах с канцлером я проинформировал его о нашей работе по черноморской инициативе. О том, что мы делали и делаем до настоящего момента», — сказал он.

Ранее глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс проводят с российской стороной встречи по экспорту продовольствия и удобрений. Об этом сообщал ТАСС, ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гринспен для участия во встречах находится непосредственно в Москве. Гриффитс, являющийся руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, будет принимать участие во всех встречах в дистанционном формате.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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