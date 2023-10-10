Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФ не попала в состав Совета по правам человека ООН

Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы

close
100%
Shutterstock

Россию не избрали в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы, передает РИА Новости.

Генассамблея ООН провела выборы новых членов совета, за два места от группы восточно-европейских стран боролись помимо России Албания и Болгария. Россия набрала при голосовании 83 голоса, Албания — 123, Болгария — 160.

РФ была избрана в состав СПЧ в 2020 году, проработала в нем до апреля 2022 года, когда Генассамблея ООН приостановила ее членство из-за специальной военной операции на Украине. Это решение лишило Россию возможности голосовать и выступать в Совете.

В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Тем не менее Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах, чтобы противодействовать превращению СПЧ в орган, выполняющий задачи одной группы стран в качестве наказания за проводимую ими независимую внутреннюю и внешнюю политику, заявили в постпредстве РФ при ООН.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий