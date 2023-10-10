Дания приостановила финансовую помощь Палестине

Министерство по сотрудничеству в области развития королевства Дании решило приостановить финансовую помощь Палестине после атак палестинского движения ХАМАС, но регулярная чрезвычайная помощь продолжится. Об этом сообщает агентство Ritzau.

«После столь серьезной агрессии необходимо сделать паузу, чтобы мы могли быть абсолютно уверены в том, что выделяемая нами помощь идет на нужных людей и проекты», — цитирует агентство министра по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дага Йоргенсена.

При этом датские власти планируют проанализировать, куда уходят деньги Дании, чтобы исключить риск финансирования атак на Израиль.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что Россия уверена, что ООН, генеральный секретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым сейчас является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.