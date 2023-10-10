Евросоюз намерен сохранить текущие платежи палестинцам

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей.

«Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе», — указал Боррель.

До этого Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявлял, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.

Позднее стало известно, что правительство Испании не согласилось с решением Европейской комиссии (ЕП) приостановить финансовую помощь Палестине на фоне атак ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.